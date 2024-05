Papa Francesco: udienza, “la carità è il culmine dell’itinerario di catechesi sulle virtù”

“La carità è il culmine di tutto l’itinerario che abbiamo compiuto con le catechesi sulle virtù”. Lo ha detto il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in piazza San Pietro e dedicata alla terza virtù teologale. “I cristiani di Corinto erano piuttosto litigiosi, c’erano divisioni interne, c’è chi pretende di avere sempre ragione e non ascolta gli altri, ritenendoli inferiori”, ha ricordato Francesco: “A questi tali Paolo ricorda che la scienza gonfia, mentre la carità edifica”. L’apostolo, poi, “registra uno scandalo che tocca perfino il momento di massima unione di una comunità cristiana, vale a dire la cena del Signore, la celebrazione eucaristica: anche lì ci sono divisioni, e c’è chi ne approfitta per mangiare e bere escludendo chi non ha niente”. “Davanti a questo, Paolo dà un giudizio netto”, ha osservato il Papa: “Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Voi avete un altro rituale, che è pagano, non è la cena del Signore”. “Chissà, forse nella comunità di Corinto nessuno pensava di aver commesso peccato e quelle parole così dure dell’Apostolo suonavano un po’ incomprensibili”, ha ipotizzato Francesco: “Probabilmente tutti erano convinti di essere brave persone, e se interrogati sull’amore, avrebbero risposto che certo l’amore era per loro un valore importante, come pure l’amicizia e la famiglia”.

