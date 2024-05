Diocesi: Livorno, al santuario di Montenero celebrazioni e appuntamenti nella festa della Madonna delle Grazie, patrona della Toscana

Sarà una giornata ricca di celebrazioni e appuntamenti quella che si vivrà oggi al santuario di Montenero in occasione della festa della Madonna delle Grazie, patrona della Toscana.

Si partirà alle 9.30 con il ritiro mensile del clero della diocesi di Livorno. Alle 11 il vescovo Simone Giusti presiederà la celebrazione eucaristica alla quale parteciperanno tutte le autorità civili e militari della Regione, guidate dal governatore Eugenio Giani e dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. La messa verrà trasmessa in diretta su Granducato Tv.

Nel pomeriggio, dalle 17, si terrà il convegno catechistico diocesano sul tema “Come educare i ragazzi alla preghiera”. Interverranno don Bruno Giordano (“La spiritualità del catechista”) e mons. Paolo Paoletti (“Come educare i ragazzi alla preghiera”). Conclusione con la preghiera e il saluto di mons. Giusti.

Alle 18.15, sul sagrato del santuario, è previsto il ritrovo delle mamme in attesa con i referenti dell’Ufficio famiglia diocesano; a seguire, in chiesa, la preghiera del vespro con la benedizione solenne con la quale il vescovo affiderà le mamme in attesa alla Madonna di Montenero.

