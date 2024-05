Festival biblico: Vittorio Veneto, dal 17 al 19 maggio 13 appuntamenti sul senso profondo dell’amore

Anche quest’anno il Festival biblico riempie i luoghi cardine di Ceneda con incontri, spettacoli, passeggiate e meditazioni ispirate alle Sacre Scritture ma rese sempre attuali. Quest’anno, dal 17 al 19 maggio, nella diocesi di Vittorio Veneto sono previsti 13 appuntamenti attorno al tema agape, la forza motrice che ci spinge al bene. Come sempre numerosi gli ospiti, tra cui Luigi Perissinotto e Beatrice Cristalli – protagonisti dell’inaugurazione venerdì 17 alle 18.30 – e poi Alberto Pellai, Nello Scavo, Marco Vannini, don Stefano Stimamiglio, Rosanna Virgili, Erica Boschiero. Chiusura domenica 19 maggio alle 21 con uno spettacolo del Centro teatrale da Ponte, adattamento del libro di Karol Wojtyla “La bottega dell’orefice”.

Il tema dell’agape sarà affrontato da molteplici punti di vista, unendo in dialogo voci afferenti a diversi ambiti umani, dalla teologia alla filosofia, dalla sociologia al linguaggio, senza dimenticare l’ecologia e la poesia. Insieme agli ospiti il pubblico potrà scoprire le tante sfumature di agape che dipingono la vita quotidiana, in ambito familiare, relazionale e comunitario, ma anche nella comunicazione giornalistica e nella riflessione sui temi ambientali. Le modalità saranno come sempre varie, dagli incontri biblici agli spettacoli, dalle passeggiate meditative alle vere e proprie escursioni, per incontrare diverse sensibilità. Molto atteso lo scrittore Alberto Pellai, che sarà in dialogo con Alessandro Tonon sabato 18 alle ore 18.30, così come il direttore di Famiglia Cristiana, don Stefano Stimamiglio, in dialogo con la sociologa Sara Nanetti, per un incontro dedicato al tema della famiglia. Evento speciale, il pranzo di beneficenza a favore della Caritas di Vittorio Veneto, domenica 19 alle 12 nella cornice del giardino del Seminario vescovile: il menu sarà cucinato dagli operatori Caritas e sarà accompagnato da musica e letture (costo 25 euro, prenotazione obbligatoria entro giovedì 16 maggio).

