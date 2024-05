Missionari: Fano, lunedì l’Apito ricorda don Paolo Tonucci a 30 anni dalla morte

A 30 anni dal transito di don Paolo l’Apito, l’Associazione a lui intitolata (Associazione Don Paolo Tonucci onlus) vuole farne memoria per andare oltre. In collaborazione con la diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola e il Centro missionario diocesano di Fano, Apito Marche organizza, lunedì 13 maggio, alle ore 21, nella sala della comunità don Paolo Tonucci (via Ranuzzi, 1 – Fano), la tavola rotonda sul tema “Essere Chiesa missionaria oggi. Le sfide della Chiesa di oggi alla luce dell’esperienza missionaria in America Latina”. Interverranno mons. Giovanni Tonucci, arcivescovo emerito di Loreto, Delia Boninsegna missionaria laica e presidente di Apito Brasile, don Marco Presciutti, vicario generale della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola e già missionario “fidei donum”, ed Elisabetta Vitali, segretaria nazionale di Missio Giovani. Concluderà la serata, coordinata da Marco Gasparini, giornalista ed ex direttore del Centro missionario diocesano di Fano, mons. Andrea Andreozzi, vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. Ingresso libero senza prenotazione. Info: apitomarche@gmail.com – cellulare o WhatsApp 3355891258.

