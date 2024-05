Mese di maggio: Torino, al via nella basilica di Maria Ausiliatrice le “Testimonianze” al femminile

Il santuario-basilica di Maria Ausiliatrice, a Torino, propone anche quest’anno le “Testimonianze mariane” per il mese di maggio. In programma tre “Sabato sera al femminile”, in presenza e su YouTube, con gli interventi di protagoniste del mondo dello spettacolo, intervistate da giornaliste. Un dialogo a tutto campo sul valore, la sensibilità e sul talento delle donne, nel mese dedicato a Maria.

Si inizia stasera con l’attrice Claudia Koll che, dalle 21, sarà invitata a parlare della sua storia e vita dalla giornalista Chiara Genisio, vicepresidente vicario della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc). Sabato 18 maggio, sempre alle 21, sarà la volta di Lucia Ascione, conduttrice di Tv2000, che risponderà alle domande della giornalista Federica Bello, direttore del settimanale diocesano “La Valsusa”. La rassegna si concluderà sabato 25 maggio, sempre alle 21, con il concerto “La bellezza è madre” proposto dall’orchestra giovanile – coro e solisti – dell’Arsenale della pace, diretti dal maestro Mauro Tabasso.

