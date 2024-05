Diocesi: Vallo della Lucania, ad Altavilla Silentina la veglia di Pentecoste presieduta da mons. Calvosa

Si svolgerà sabato 18 maggio, alle ore 19, presso la parrocchia di San Biagio a Cerrelli, frazione del comune di Altavilla Silentina, la veglia di Pentecoste promossa dalla Consulta dei laici della diocesi di Vallo della Lucania. Un momento di preghiera, presieduto dal vescovo Vincenzo Calvosa, in cui le diverse associazioni e movimenti presenti in diocesi promuoveranno un’esperienza di raccoglimento, animazione e condivisione dei diversi carismi. La ricchezza delle esperienze ecclesiali rappresenta uno strumento di grazia attraverso cui ciascuno, secondo le proprie sensibilità e attitudini, è chiamato a vivere il Vangelo e a farsi testimone credibile e autentico dell’amore di Cristo. Il tema scelto quest’anno per la Veglia allo Spirito Santo è quello di una Preghiera per il Creato, attraverso la valorizzazione dei doni dello Spirito Santo quale grazia necessaria a riscoprire la forza della cura della Casa Comune e del ruolo affidato a ciascuno all’interno della Chiesa e nelle occupazioni quotidiane.

Attraverso i simboli del vento, del fuoco, del respiro, della Parola, della luce, della danza sarà possibile fare esperienza di un dinamismo della vita che sempre anima il mondo e ogni uomo, e che – come spiega l’equipe della Consulta dei laici – “aiuta a rinnovare ogni cuore e dare lode al Signore per i suoi doni”.

