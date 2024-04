Società: WeCa, il tutorial di oggi dedicato al ruolo delle donne nel conseguimento della sicurezza alimentare

“Il contributo delle donne alla sicurezza alimentare in tutto il mondo” è il titolo del tutorial WeCa che sarà reso disponibile a partire dalla mattina di oggi, mercoledì 24 aprile, sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici. Il tutorial è realizzato in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale.

Il tutorial, che vede protagonista Samanta Bongini, del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, mette in luce il ruolo cruciale delle donne nel conseguimento dell’obiettivo primario della sicurezza alimentare. Le donne, infatti – sarà evidenziato nel video – offrono un contributo fondamentale all’interno di tutta la filiera alimentare, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, dove sono essenziali per il lavoro agricolo, si occupano della cucina domestica, sono determinanti per il sostentamento di famiglie e comunità. “Quando le donne hanno la possibilità di gestire il denaro – ascolteremo – sono più inclini degli uomini a spendere per le esigenze nutrizionali della famiglia, per le spese sanitarie e per le spese legate all’istruzione dei figli”. A fronte di ciò risulta decisivo investire nella loro formazione.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’Educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono disponibili in formato podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con Amazon Alexa grazie alla skill WebCattolici.

Nella sesta stagione dei Tutorial WeCa è proseguita la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati alla comunicazione e alle tematiche sociali, economiche e ambientali. Accanto ai tutorial WeCa, a lunedì alterni, è nato dal 1° maggio 2023 il podcast In Ascolto, disponibile su tutte le principali piattaforme audible, per condividere le esperienze e le storie di chi è impegnato per vivere la Rete come uno strumento – e un luogo – di evangelizzazione.

