Comunicazioni sociali: Bari, venerdì tavola rotonda su “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore” con mons. Satriano e Ruffini

“Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”. Questo il tema al centro della tavola rotonda in programma per il pomeriggio di venerdì 26 aprile, a Bari. Ad approfondire il messaggio di Papa Francesco per la 58ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, dalle 17 presso la Sala dell’Odegitria della cattedrale, l’arcivescovo di Bari, mons. Giuseppe Satriano, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, il presidente dell’Unione cattolica stampa italiana della Puglia, Michela Di Trani, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci, il direttore dell’Ufficio delle Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi, don Carlo Cinquepalmi, e Ruggiero Doronzo, docente di Teoria e tecniche della comunicazione presso la Facoltà Teologica Pugliese. Coordinerà il giornalista Gianni Giampietro, della Tgr Puglia.

L’appuntamento di venerdì è promosso da Ucsi Puglia e arcidiocesi di Bari-Bitonto.

