Lotta alla camorra: Libera, a Castellammare rinasce il presidio territoriale come “segnale di riscatto”

A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, rinasce il presidio territoriale di Libera. Nel 2023 la Campania è la seconda Regione per enti locali sciolti per mafia. Tra questi c’è anche il comune di Castellammare di Stabia.

“In un territorio a forte vocazione criminale, considerato lo scioglimento anche del vicino Comune di Torre Annunziata, la riapertura del presidio territoriale di Libera a Castellammare di Stabia è un segnale di riscatto. Di voglia di rivalsa del bene sul male. Della legalità, della responsabilità sugli affari criminali. Lo scioglimento dell’amministrazione comunale ha rinnovato l’impegno di molti, soprattutto giovani, nella lotta contro le infiltrazioni, nell’impegno a supportare il territorio, nella trasparenza amministrativa, contro la corruzione. Serve un serio cambio di passo dal basso. E questo può partire dalla ricostituzione del presidio territoriale di Libera intitolato ad Alberto Vallefuoco, Rosario Flaminio e Salvatore De Falco”. A dirlo il referente di Libera Napoli, Pasquale Leone.

