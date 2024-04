Diocesi: Termoli, dal 27 aprile il pellegrinaggio della Madonna di Fatima benedetto dal Papa

“Una pioggia di misericordia”. Così Papa Francesco ha definito il pellegrinaggio della Madonna di Fatima a Termoli, nella chiesa parrocchiale di San Timoteo, che si terrà dal 27 aprile al 5 maggio 2024.

Il Papa ha ricevuto in udienza privata in Vaticano don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo a Termoli, che ha mostrato tutti gli opuscoli al Pontefice, le sacre immaginette, il rosario, le brochure e tutto ciò che contribuirà a lasciare traccia nel passaggio della Madonnina a Termoli e che è stato preparato per questa occasione. Un percorso di evangelizzazione attraverso la figura della Madonna. “Papa Francesco ha benedetto con amore tutti i doni che gli sono stati consegnati e ha speso bellissime parole nei confronti della meravigliosa iniziativa”, si legge in una nota della diocesi cui il Papa ha inviato un videomessaggio.

Il 27 aprile 2024, alle 18, arriverà l’immagine della Madonna di Fatima con l’elicottero della Guardia di Finanza, nell’area portuale della città. Durante l’atterraggio, il saluto con i tradizionali fazzoletti bianchi e suoneranno le campane per tutta la città. Oltre che il suono delle sirene dei motopescherecci presenti in porto. Quindi, l’accoglienza da parte dei fedeli, dei sacerdoti, del vescovo, del sindaco, del presidente della provincia di Campobasso e del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, delle autorità civili e militari. Seguirà la liturgia dell’incoronazione e la processione verso la chiesa di san Timoteo, accompagnata dalla “Fanfara dei carabinieri 10° Reggimento Campania”. Successivamente ci sarà l’intronizzazione del simulacro e l’accensione della lampada mariana. A seguire, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca.