Sociale: San Giuliano Milanese, nel pastificio un’opportunità di rinascita anche attraverso le colombe pasquali

Sono giorni di intenso lavoro nel pastificio voluto da don Chino Pezzoli per offrire delle valide occasioni di riscatto sociale ai ragazzi che sono passati dalle sue comunità di recupero: quest’anno dall’attrezzato laboratorio di Sesto Ulteriano, a San Giuliano, sono uscite 500 colombe in più ed è stato toccato il record di 3.300 dolci pasquali della tradizione. Le colombe ieri avevano già registrato il “tutto esaurito”, come riporta il “Cittadino”. Proprio il tenace staff, in cui ciascuno si dedica con passione al proprio lavoro, è protagonista della scommessa dal valore etico che anima lo spirito della cooperativa “Alle cascine” si producono e si vendono i dolci che vengono preparati a San Giuliano, ma anche gli insaccati che escono dal salumificio di Villanterio e i formaggi, a partire dal blasonato pecorino, che arrivano dalla comunità che si trova in Sardegna.

