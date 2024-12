Spagna: Segovia, mons. Chamorro nuovo vescovo. Succede a mons. Martínez

Papa Francesco ha nominato questa settimana mons. Jesús Vidal Chamorro, attuale vescovo ausiliare di Madrid, quale nuovo vescovo di Segovia. La nomina è stata resa pubblica dalla Nunziatura apostolica alla conferenza episcopale spagnola. Mons. Vidal succede a mons. César Augusto Franco Martínez, che era vescovo di questa diocesi dal 2014. Il nuovo vescovo farà il suo ingresso ufficiale il 18 gennaio prossimo con una celebrazione a Segovia nella cattedrale di Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos. Mons. Vidal è nato il 6 maggio 1974 a Madrid. Nel 1997 si è laureato in economia e commercio presso l’Università complutense di Madrid e, nello stesso anno, è entrato nel seminario conciliare de La Inmaculada e San Dámaso, sempre a Madrid. Ordinato sacerdote l’8 maggio 2004, nel 2007 ha conseguito la laurea in teologia, con specializzazione in teologia morale, presso l’Università di San Dámaso. Il 29 dicembre 2017 è stata resa pubblica la sua nomina a vescovo ausiliare di Madrid. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 17 febbraio 2018. Dall’8 dicembre 2023 è stato anche vicario generale – moderatore di curia. Nella Conferenza episcopale spagnola è stato vicepresidente della commissione per il clero e i seminari. Il 28 novembre 2023 è stata resa pubblica la sua nomina a referente apostolico per l’aggiornamento della formazione sacerdotale iniziale nei seminari in Spagna. Dall’11 novembre 2020 è membro del dicastero vaticano per lo sviluppo umano integrale.

