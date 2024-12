Diocesi: Padova, il 9 dicembre un incontro sulla figura di mons. Gios a 10 anni dalla morte

“A servizio della Chiesa e della Storia”. Questo il tema di un incontro, promosso dall’Istituto per la storia ecclesiastica padovana, in memoria della figura di mons. Pierantonio Gios a dieci anni dalla scomparsa (1940-2014). L’incontro si svolgerà alle ore 15.30 di lunedì 9 dicembre, in seminario vescovile, a Padova e vedrà gli interventi di mons. Giuseppe Trentin, Liliana Billanovich, e Pierluigi Giovannucci. Mons. Pierantonio Gios era nato ad Asiago il 2 marzo 1940 ed ordinato sacerdote da mons. Girolamo Bortignon nel 1965. Dopo due anni di insegnamento nel seminario minore fu avviato agli studi universitari che frequentò prima a Milano e poi a Roma conseguendo il dottorato presso la Pontificia Università Gregoriana. Mons. Gios è stato per circa quarant’anni docente di storia nel Seminario Maggiore di Padova, nella sede di Milano della Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, e nella Facoltà teologica del Triveneto e per decenni bibliotecario dell’Antica biblioteca del Seminario di Padova. Nel 2004 divenne bibliotecario ed archivista della Biblioteca Capitolare, succedendo a mons. Claudio Bellinati. Dal 1992 era segretario dell’Istituto di Storia Ecclesiastica Padovana, intessendo rapporti di amicizia e di stima con molti colleghi docenti dell’Università di Padova. Rilevante – fa notare la diocesi – il suo apporto alla storia della Resistenza con numerose pubblicazioni e molti contributi inseriti nelle collane dell’Istituto Veneto per la storia della Resistenza. Altra area di studio sono state figure significative della storia della Diocesi: il vescovo Barozzi del Quattrocento, a cui dedicò la sua tesi di laurea, ma soprattutto il card. Gregorio Barbarigo di cui curò un’ampia edizione delle lettere, e ancora i vescovi di Padova mons. Luigi Pellizzo e mons. Filippo Franceschi e il beato Carlo Liviero, prete di Padova, vescovo di Città di Castello. Morì il 19 luglio 2014 ad Asiago.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /