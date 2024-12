Diocesi: Siracusa, dal 14 al 30 dicembre il corpo di Santa Lucia in Sicilia

(Foto diocesi Siracusa)

Al via da lunedì le celebrazioni per la festa di Santa Lucia 2024 che quest’anno, in occasione dell’Anno Luciano indetto dall’arcivescovo mons. Francesco Lomanto il 13 dicembre 2023, è caratterizzata dall’arrivo delle spoglie della martire siracusana, custodite nel santuario di Santa Lucia a Venezia.

Il programma prevede per il 14 dicembre l’arrivo del corpo di Santa Lucia a Siracusa, per poi essere traslata il 26 dicembre a Carlentini, il 27 a Belpasso e Acicatena, il 28 e 29 nella cattedrale di Catania ed il 30 dicembre ripartirà per Venezia. “La celebrazione di un anno dedicato a onorare la santità di Lucia e ad approfondirne il significato sempre attuale ci deve far prendere coscienza che l’era dei martiri e dei santi non si è mai chiusa. Ancora oggi la Chiesa respira della santità di Dio nella vita di chi ha il coraggio di vivere le beatitudini del Vangelo”, sono le parole contenute nel messaggio di mons. Lomanto, “Guardando a Lucia anche la nostra Chiesa può percorrere lo stesso sentiero di dialogo, di povertà, di accoglienza e di rispetto verso ogni uomo. A ciascuno è richiesto di compiere un cammino personale di fede, vero e profondo, per accogliere Dio, vivere con Lui e testimoniarlo di fronte alle sfide odierne e ai segni dei tempi”.