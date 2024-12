Diocesi: Assisi, domani presentazione del libro del vescovo Sorrentino, “Carlo Acutis sulle orme di Francesco e Chiara”

Sarà presentato mercoledì 18 dicembre, alle ore 17 nel salone d’onore di Palazzo Donini a Perugia, il nuovo libro scritto dal vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, intitolato “Carlo Acutis sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali non fotocopie” (Edizioni Francescane italiane). Il volume è la prima opera sul giovane beato millennial e futuro santo a essere pubblicata dopo l’annuncio della canonizzazione che sarà celebrata il prossimo 27 aprile. Ne parlano con l’autore Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria; padre Francesco Piloni, ministro provinciale dell’ordine dei Frati minori di Umbria e Sardegna; Marcello Signorelli, professore ordinario di Politica economica all’Università degli studi di Perugia; modera la giornalista Marina Rosati, direttrice dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione diocesana di religione Assisi-Santuario della Spogliazione in collaborazione con la Regione Umbria. “Nel libro, che contiene un pensiero autografo del Santo Padre, il vescovo risponde a domande ricorrenti (tra cui: perché Carlo Acutis è sepolto ad Assisi nel santuario della Spogliazione? Quale legame c’è tra il giovane milanese prossimamente santo e la città serafica?) e rivela – secondo un comunicato – dettagli inediti di alcuni momenti dalla morte alla canonizzazione”. “Questo libro – dice il vescovo – presenta ai giovani, e non solo, questo straordinario ‘team’ composto da Francesco di Assisi e Carlo Acutis, che si è formato nello stesso luogo, a distanza di ottocento anni, e che sta cambiando il volto di Assisi”.

