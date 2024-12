Compleanno Papa: Fontana, “suoi appelli per la pace risuonano con forza in un mondo che ha sempre più bisogno di costruire un futuro libero dalle guerre”

“Porgo al Santo Padre i più sinceri auguri di buon compleanno. I suoi appelli per la pace risuonano con forza in un mondo che ha sempre più bisogno di costruire un futuro libero dalle guerre. A pochi giorni dall’apertura del Giubileo, auspico che il richiamo di Papa Francesco a un impegno collettivo per la costruzione del bene comune sia uno stimolo concreto a promuovere solidarietà e dialogo tra i popoli”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione dell’ottantesimo compleanno di Papa Francesco.

