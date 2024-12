Compleanno Papa: card. Lojudice (Cet), “punto di riferimento per tutti coloro che credono nella speranza”. Gli auguri anche dai lavoratori della Beko

“Auguri a Papa Francesco, punto di riferimento per tutti coloro che credono nella speranza e nella possibilità di cambiare il mondo con la solidarietà, l’accoglienza e la pace”. Sono queste le parole del card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza e presidente della Conferenza episcopale toscana, in occasione dell’88° compleanno di Papa Francesco. “Mi hanno chiesto – continua il cardinale – di porgere i loro auguri al Papa anche i lavoratori della Beko che lui ha saputo accogliere in Vaticano con paterno affetto e garantendo il suo sostegno”.

