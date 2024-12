Libri: Matera, oggi presentazione “Una rivoluzione di sé. La vita come comunione (1968-1970)” di don Giussani sulla nascita di Comunione e Liberazione

Verrà presentato in serata, nell’auditorium della Casa di spiritualità Sant’Anna a Matera, il libro di don Luigi Giussani “Una rivoluzione di sé – la vita come comunione” (Rizzoli). L’evento, con inizio alle 19, è organizzato dalla Fraternità di Comunione e Liberazione della Basilicata. Interverranno, portando la loro testimonianza, Giovanni Maddalena, professore di Filosofia teoretica all’Università del Molise, e mons. Filippo Santoro, arcivescovo emerito di Taranto. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista Pino Suriano.

Il volume – viene spiegato in una nota dell’arcidiocesi di Matera-Irsina –, che ha come sottotitolo il ‘68 di don Giussani, raccoglie le trascrizioni delle lezioni tenute dal sacerdote milanese, negli anni dal 1968 al 1970, presso il Centro culturale Charles Péguy ed è tutto centrato sulla intuizione che solo nella comunione cristiana si può sperimentare la liberazione, cioè l’avvento di un mondo più umano.

