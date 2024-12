Facoltà teologica Triveneto: Padova, domani una giornata di studio sul pittore romantico tedesco Caspar David Friedrich

In occasione dei 250 anni dalla nascita di Caspar David Friedrich, la Facoltà teologica del Triveneto (Fttr) propone una giornata di studio per indagare i fondamenti teologici, culturali e antropologici dell’arte del massimo pittore romantico tedesco. “Caspar David Friedrich indagatore dell’umano. Verso le fonti di un’arte sulla soglia dell’Assoluto” è il titolo della proposta, in programma domani a Padova, nella sede della Facoltà, dalle 14.45 alle 18.30.

A tenere la lectio magistralis è stato invitato Andrea De Santis, ordinario di Estetica al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma, che tratterà il tema “L’innesto fra natura e spirito in Caspar David Friedrich”. La lectio sarà preceduta e seguita, rispettivamente, dagli interventi di Francesco Trentini, funzionario storico dell’arte del MiC – Direzione regionale musei nazionali Veneto, e di Alberto Peratoner, docente di Metafisica e teologia filosofica e di Antropologia filosofica alla Fttr e direttore dell’Ufficio per la pastorale della cultura del Patriarcato di Venezia. Al termine, un gruppo di studenti del ciclo istituzionale della Facoltà presenterà “Il cuore dell’uomo in tensione all’Assoluto. I paesaggi dell’anima di Friedrich”, sintesi del lavoro seminariale guidato da Peratoner nel primo semestre dell’anno accademico 2024/2025.

La giornata di studio apre un ciclo di incontri – realizzato in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale della cultura del Patriarcato di Venezia, il Centro tedesco di Studi veneziani e la Direzione regionale musei nazionali Veneto – che si concluderà a Venezia, presso il Centro tedesco, il 13 marzo 2025.

Obiettivo del programma “cogliere espressamente l’emersione dello spirituale e della natura in Friedrich come epifania del Vero supportata da una ricchissima trama di fonti teologiche, visuali, letterarie e di suggestioni antropologiche ed esistenziali, vissute come soglia aperta sull’Assoluto”, spiega Trentini. All’indomani dell’evento veneziano “sarà proposta una visita guidata in esclusiva a Villa Pisani a Stra, per un’incursione nell’estetica del paesaggio naturale e pittorico nel Settecento come preludio al suo sviluppo in età romantica”, anticipa Peratoner.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /