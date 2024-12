Diocesi: Iglesias, mons. Farci nominato vescovo. Mons. Baturi, “nel succedersi dei pastori della Chiesa dobbiamo riconoscere sempre la presenza di Cristo”

“Nel succedersi dei pastori della Chiesa noi dobbiamo riconoscere sempre la presenza di Cristo, come colui che regge la Chiesa, che la guida, che la sostiene. E proprio questo succedersi di uomini deve aiutarci a riconoscere la continuità della presenza di Cristo, nostro Pastore”. Lo ha detto mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, commentando la nomina, da parte di Papa Francesco, di mons. Mario Farci, preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sardegna e appartenente al clero di Cagliari, a vescovo di Iglesias. “Gli uomini intervengono, dando la ricchezza della propria umanità, ma è Lui che regge la Chiesa. In questi momenti – ha detto Baturi – dobbiamo saper elevare lo sguardo per riconoscere le orme del risorto dentro la nostra storia. Un ultimo pensiero a don Mario: lo abbiamo conosciuto così, lo abbiamo apprezzato, gli auguriamo ogni fecondità”.

“Mi affido totalmente a Dio cercando di far sì che attraverso la mia persona si realizzi la sua volontà – ha detto mons. Mario Farci, nuovo vescovo di Iglesias -. Vado in quella diocesi che nel medioevo era chiamata Iglesias, cioè villa di chiesa, e vorrei contribuire a far sì che questa Chiesa sia davvero una bella villa, non certo lussuosa, ma una casa dalle relazioni calde, familiari, una bella famiglia. Vi prego di tenermi presenti nei vostri pensieri, soprattutto nelle vostre preghiere, di sostenermi con la vostra amicizia”. Anche il card. Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari già amministratore apostolico di Iglesias, ha espresso il suo ringraziamento a Papa Francesco per la nomina del nuovo vescovo di Iglesias, lodandone la “caratura culturale e teologica, in un momento in cui tutti sentiamo il bisogno di riprendere in mano la nostra formazione, clero e laici. Credo che questo aspetto – conclude – possa essere essenziale per affrontare la stagione nuova che il Signore ci offre”.

