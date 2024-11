Chiese in Sicilia: Caltanissetta, oggi e domani la Consulta regionale delle aggregazioni laicali

Due giorni di Assemblea regionale per la Consulta delle aggregazioni laicali della Regione ecclesiastica siciliana oggi e domani a Caltanissetta.

“In considerazione dello stimolante evento della Settimana sociale a Trieste e anche al fine di poterci muovere, operativamente, in sintonia con quanto la Chiesa italiana sta vivendo – spiega Stefano Vitello, segretario della Cral Sicilia –, abbiamo programmato l’Assemblea regionale con l’intento di focalizzare, a nostra volta, – come laici calati nella storia – l’attenzione su specifici aspetti di concreta e possibile incarnazione, innescando virtuosi processi funzionali. Abbiamo esteso l’invito a parteciparvi anche ai responsabili degli uffici della Conferenza episcopale siciliana che già si occupano di alcune aree comuni e convergenti: Caritas, migranti, laboratorio sociopolitico, pastorale sociale e lavoro, per facilitare e alimentare, nel rispetto delle specifiche competenze, l’integrazione e la sinergia operativa pastorale nel nostro territorio“.

I lavori avranno inizio alle ore 15.30 con due relazioni: “Favorire la sinodalità per operare evangelico discernimento alla luce del cammino della Chiesa” a cura di mons. Salvatore Rumeo, vescovo di Noto e delegato della Cesi per il laicato, e “Incarnare i contenuti della Fede in Sicilia da autentici cristiani” di Stefano Vitello, segretario della Cral Sicilia. Agli interventi farà seguito la discussione in assemblea per integrazioni, domande, sollecitazioni.

I lavori prevedono la suddivisione dei partecipanti in aree tematiche perché per “incarnare nella storia il Vangelo” occorre “elaborare progettualità di più ampio respiro e per pianificare operose iniziative sinergiche, cercando di dare risposte organiche e coordinate ai bisogni presenti nei vari ambiti ed ambienti di vita”. Le aree tematiche individuate sono: famiglia e giovani; scuola e cultura; salute e ambiente; fragilità sociali e migrazione; partecipazione e bene comune; economia, lavoro, sviluppo.

Nel secondo giorno di lavori, dopo la restituzione in assemblea dei lavori delle aree tematiche, con Tiziana Iannotta e Salvo Sorbello, tramite un collegamento online interverranno Maddalena Pievaioli, segretaria nazionale della Consulta delle aggregazioni laicali, e Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana.

Seguirà una tavola rotonda sul tema: “Come alimentare e costruire la partecipazione civica e l’impegno politico per il bene comune?”. A chiudere l’Assemblea alcuni interventi della segreteria della Cral Sicilia.

