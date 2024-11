Sabato 7 dicembre, alle 11, ci sarà l’inaugurazione del cantiere per i lavori di ristrutturazione della cattedrale Ss.ma Annunziata. Lo ha annunciato l’arcivescovo Francesco Massara. Per l’occasione sarà presente il sottosegretario Alfredo Mantovano. Ci si recherà dal residence Next Generation a piazza Cavour per il taglio del nastro.

