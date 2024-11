Natalità: Fondazione, a Palermo una nuova tappa del “Tour”. De Palo, “calo demografico un problema molto sentito al sud. Fare squadra per vincere sfida”

(Foto Fondazione per la natalità)

“In un tempo in cui si parla più della crisi dell’automotive, pur importante per la nostra economia, che di quella della natalità, per la quale passa il futuro del Paese, il nostro tour in giro per l’Italia ci sta mostrando che il tema non è solo una questione nazionale, ma le politiche per la famiglia dei territori possono incidere profondamente per vincere la sfida demografica”. Lo dichiara Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la natalità e promotore degli Stati generali della natalità e del relativo “Tour”, che oggi ha fatto tappa a Palermo alla presenza di Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo, Febo Battaglia, presidente del Forum delle associazioni familiari della Sicilia, Nuccia Albano, assessore regionale alle Famiglia, Politiche sociali e Lavoro.

All’evento, patrocinato dalla Regione siciliana e dall’Assemblea regionale siciliana, sono intervenuti anche il giornalista e scrittore Marco Esposito, che ha messo a fuoco il tema del collasso demografico al sud, e Maria Calabrese, direttore responsabile de ilSicilia.it, Santi Finocchiaro, presidente di Dolfin Spa, Sandro Oliveri del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio permanente sulle famiglie, e Maria Grazia Di Giorgi, consigliera per le Pari Opportunità supplente della Regione Siciliana, che hanno fatto emergere idee e proposte per vincere la sfida demografica partendo dal territorio.

“La denatalità è un’ombra che si allunga particolarmente sulla Sicilia: nel 1994, i bambini tra i 6 e i 10 anni erano 310mila, oggi sono 213mila e le proiezioni per il 2034 ci mostrano un ulteriore calo a 177mila (dati Istat). A questo si associa l’emigrazione dei giovani, con il conseguente squilibrio generazionale: mentre la popolazione degli anziani cresce – dai 268mila del 1994 ai 343mila del 2024 e si prevede che saranno 353mila nel 2034 -, i giovani lasciano la Sicilia per realizzare altrove i loro sogni”, ricorda una nota della Fondazione per la natalità.

“Non c’è un’unica soluzione per questo problema diffuso in tutto il Paese e particolarmente sentito al sud, ma uno stile che possiamo adottare, ovvero fare squadra – sostiene De Palo –, per questo proponiamo un’Agenzia nazionale della natalità, un organismo dotato di strumenti e fondi che funga da punto di convergenza per le migliori risorse del Paese, al di là degli schieramenti politici, e approcci il tema in maniera strutturata, sotto il profilo politico, sociale, economico e sanitario”. “I governi possono cambiare, ma il problema del calo demografico persiste e necessita di una soluzione a lungo termine che porti luce e speranza nel futuro dell’Italia”, conclude De Palo.

Prossima tappa del “Tour della natalità” il 13 dicembre a Milano, presso Palazzo Lombardia.