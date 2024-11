Giubileo 2025: Loreto, il 27 novembre i vescovi marchigiani firmano nella Santa Casa il messaggio ai fedeli per l’Anno Santo

Guardando al Giubileo che si sta avvicinando intitolato dal Papa “Peregrinantes in Spem”, “Pellegrini di speranza”, i vescovi delle Marche hanno fatto una riflessione comune sulla speranza umana e cristiana che deve riempire i nostri cuori. Da questa riflessione è scaturito un “Messaggio dei vescovi marchigiani per il Giubileo 2025 ai fedeli ed a tutti i marchigiani” che verrà firmato a Loreto nella Santa Casa il pomeriggio del 27 novembre prossimo.

Gli arcivescovi e vescovi marchigiani si ritroveranno insieme a Loreto il 27 novembre, dove a partire dalle ore 15 vivranno la preghiera dei vespri nel santuario lauretano, al cui interno come pubblico atto di fede e di speranza cristiana, proclameranno e firmeranno il messaggio.

Il messaggio sarà diffuso alla stampa al termine della celebrazione e sarà accessibile sul sito istituzionale: www.chiesacattolicamarche.it; su Facebook: https://www.facebook.com/chiesacattolicamarche; su Telegram: https://t.me/chiesacattolicamarche.

Le iniziative comuni delle diocesi marchigiane e anche tutte le rilevanti iniziative di ogni singola diocesi saranno sempre pubblicate sulla pagina ufficiale della Conferenza episcopale marchigiana, per essere più facilmente conosciute dalla stampa, dai fedeli e da tutti i marchigiani.

Mons. Nazzareno Marconi, presidente della Cem, ha dichiarato: “Nel vangelo i discepoli di Emmaus, delusi e spaventati, con una fede diventata molto fragile, dicono a quel misterioso Pellegrino che si era fatto loro accanto e che era Gesù risorto: ‘Noi speravamo…’. La speranza infatti diventa fragile, solo un ricordo del passato, quando non è sostenuta dalla fede e dalla preghiera. Noi vescovi vogliamo perciò incoraggiare i marchigiani ad entrare nel Giubileo: rinnovando la loro fede e nutrendola di preghiera, per essere quei pellegrini di speranza di cui il mondo ha oggi grande bisogno”.

