Diocesi: Loreto, la novena per la festa della Venuta con tutte le Chiese marchigiane

La Delegazione pontificia di Loreto si appresta a vivere la festa della Venuta. La novena, che inizierà il 29 novembre, vedrà la partecipazione quotidiana delle diocesi delle Marche. Tale appuntamento è occasione di preparazione alla festa dell’Immacolata e alla successiva festa della Venuta che culminerà con la solennità della Beata Vergine Maria di Loreto il 10 dicembre. La novena per la festa della Venuta inizierà venerdì 29 novembre e si concluderà venerdì 6 dicembre; ogni giorno alle ore 16 in Sala Macchi, i pellegrini si raduneranno per la liturgia penitenziale e le confessioni; alle 16.45 entreranno in processione in santuario per la celebrazione della santa messa, presieduta dai vescovi diocesani; si terminerà con il passaggio nella Santa Casa al canto delle Litanie lauretane.

