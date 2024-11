Infanzia e adolescenza: Iusve, domani evento online per i diritti dei minori

In occasione della 35ª Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra oggi, lo Iusve (Istituto universitario salesiano di Venezia) promuove un evento formativo in streaming dedicato alla necessità di ascoltare gli adolescenti e di mettere a confronto delle buone pratiche che li attivino alla partecipazione nella società. L’evento “#Yourvoice. Diritti, prospettive e voci degli adolescenti nei 35 anni della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” si terrà online domani, venerdì 22 novembre, dalle 9.30 alle 12.30 dagli studi di Cube Radio, la web radio di Iusve. “Siamo partiti da una domanda che ci ha provocato”, spiega Christian Crocetta, professore di Diritti umani, Biogiuridica e diritto minorile allo Iusve: “la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è ancora attuale e necessaria oggi? È ovviamente una domanda retorica, perché l’organizzazione di #Yourvoice è già la nostra convinta risposta. Abbiamo scelto di interrogarci sul focus specifico legato alla voce degli adolescenti che rischiano di essere dei ‘grandi invisibili’- di cui a volte fatichiamo a riconoscerne i bisogni e le potenzialità”. Scopo dell’inedito evento che vedrà alternarsi voci autorevoli e brani musicali sarà lo scoprire come, dopo 35 anni, la Convenzione Onu continui a essere uno strumento vivo e attuale per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. “Anche l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza nel suo report di aprile – ribadisce Claudia Andreatta, docente di Sociologia dell’infanzia allo Iusve – ha sottolineato l’importanza di ascoltare le loro voci e con #Yourvoice abbiamo l’obiettivo, infatti, di approfondire il tema cruciale dell’ascolto e della partecipazione dei più giovani nelle questioni e nelle decisioni che li riguardano da vicino”. Al webinar sono previsti gli interventi di Laura Baldassarre (Unicef Italia), Anna Rosa Favretto (Università di Torino), Barbara Giovanna Bello (Università della Tuscia), Michela Lonardi (Save The Children Italia), Michele Martoni (Università di Urbino), Giovanni Salerno (Usl Toscana Sud Est), Maria Consuelo Abdel Hafiz Mohamed Ramadan (Università Magna Grecia di Catanzaro – Movimento Kethane), Roberta Zanovello (Comune di Venezia), Solenn Le Marchand (Associazione Animar’te), Ludovica Azzali e due speaker (Radio Immaginaria: la radio degli adolescenti), Davide Girardi (Osservatorio “Giovani e Futuro”, Iusve). In occasione di questa iniziativa verrà lanciata la ricerca nazionale che l’Osservatorio Giovani e Futuro dello Iusve ha iniziato a realizzare su questo tema.

