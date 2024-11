Liguria: vescovi al neopresidente della Regione Bucci, “agire per la promozione del bene comune” è “obbiettivo condiviso che ci porta a collaborare”

In occasione della presentazione della nuova Giunta regionale della Liguria, avvenuta nei giorni scorsi, i vescovi della Liguria hanno indirizzato un messaggio al neo eletto presidente Marco Bucci. Questo il testo: “Signor presidente, noi vescovi della Regione ecclesiastica ligure, a nome delle nostre comunità ecclesiali, desideriamo raggiungerLa all’inizio del suo servizio quale Governatore della nostra amata Regione”. “Iniziare una nuova esperienza, infatti, porta con sé un misto di trepidazione ed entusiasmo che si intreccia inevitabilmente alla responsabilità di un incarico che La porterà a misurarsi, insieme ai suoi collaboratori, nel discernimento e nell’agire per la promozione del bene comune”, si legge ancora nel messaggio diffuso da “Il Cittadino”, settimanale cattolico di Genova. “Questo – spiegano i presuli – è il condiviso obbiettivo che ci porta e ci porterà a collaborare a favore del popolo che ci è affidato, con la consapevolezza che solo un impegno comune, di tutte le parti coinvolte, possa essere realmente a servizio di tutti” continuano i vescovi liguri che concludono: “Le giunga quindi il nostro augurio per un buon servizio e il nostro accompagnamento per il delicato compito che è affidato a Lei e ai membri del Consiglio regionale. Insieme alla nostra preghiera, raggiunga voi tutti la benedizione del Signore”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /