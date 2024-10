Formazione: Facoltà teologica della Sardegna, venerdì un incontro su Dante e la Sacra Scrittura

Si apre la serie delle conferenze della Facoltà teologica della Sardegna per l’anno accademico 2024-2025 con un incontro, previsto all’interno del ciclo “La Bibbia e i saperi”, sul tema generale “Bibbia e letteratura” dal titolo “‘Avete il novo ‘l vecchio Testamento (Pd V 76)’: l’uso dantesco della scrittura”. Il relatore sarà Matteo Vinti, docente associato di Teologia dogmatica alla Pontificia Facoltà teologica della Sardegna. L’incontro si terrà a Cagliari, nell’aula magna della Facoltà (in via Sanjust, 13), venerdì 25 ottobre, alle 17.30.

Vinti esaminerà alcune diverse tipologie di rapporto di Dante con le Sacre Scritture a partire dalla teoria esegetica ad alcuni esempi pratici, all’uso corrente (citazioni e allusioni), ai modelli di vita spirituale e virtù proposti sulla base delle Scritture per finire con la cosiddetta Bibbia rappresentativa. L’evento è aperto a tutti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /