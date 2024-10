Religioni: Gregoriana, dal 24 al 26 ottobre un corso in “Teologia della pace”

Il Centro Studi interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana organizza il corso in “Teologia della pace: il contributo delle religioni per una convivenza pacifica”. “Nel mondo di oggi nel quale la minaccia di conflitti di varia natura è sempre attuale – si legge nella presentazione del corso -, si avverte l’esigenza della pace e quella di formare i cristiani ad una non-violenza consapevole”. Il workshop – che si terrà dal 24 al 26 ottobre – intende illustrare i fondamenti di una teologia della pace in una prospettiva interreligiosa, la teoria e la prassi che accompagnano la non-violenza, la ricostruzione della storia della nonviolenza e i suoi principali interpreti, sia cristiani che di altre religioni. Il workshop intensivo è aperto a tutti gli studenti dell’Università e a coloro che intendono approfondire il tema. Con il patrocinio della Fondazione Magis (Opera missionaria della Provincia euro-mediterranea dei Gesuiti). Per info, clicca qui.

