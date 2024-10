Settimana lingua italiana nel mondo: Strasburgo, stasera si presenta il libro di Fausta Speranza

Nell’ambito della XXIV edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, posta sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica Italiana, avente come filo conduttore “L’italiano e il libro: il mondo fra le righe”, l’Istituto italiano di Cultura di Strasburgo invita il pubblico alla presentazione del libro “Il senso della sete. Acqua tra geopolitica, diritti, arte e spiritualità” (edizioni Infinito, 2024) della giornalista Fausta Speranza, alla presenza dell’autrice e di mons. Marco Ganci, osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo.

Il legame profondo tra l’acqua e il diritto alla salute è una tra le questioni sociali e geopolitiche più urgenti inerenti alla più essenziale delle risorse. In un’epoca segnata dai disastri ambientali legati ai cambiamenti climatici e dal consumo umano eccessivo delle risorse del pianeta, l’acqua è l’emblema di quell’equilibrio naturale che gli esseri umani non possono continuare ad alterare senza annientare se stessi. Alla denuncia di tematiche improrogabili, come il diritto di accesso all’acqua potabile sempre meno scontato, o la siccità, causa di conflitti e flussi migratori, nel libro si accompagna l’analisi della dimensione spirituale, culturale e artistica con cui nei secoli l’uomo ha guardato all’elemento naturale fonte di vita per eccellenza. Il grido degli scienziati, infatti, aspetta di essere rilanciato da un potente sussulto di consapevolezza etica. Per non dimenticare che, come dice il filosofo e antropologo Loren Eiseley, “se vi è una magia su questo pianeta, è contenuta nell’acqua”.

Fausta Speranza è giornalista e corrispondente estera di Vatican Media. Dal 1992 si occupa di cronaca internazionale per la Radio Vaticana; dal 2016 al quotidiano L’Osservatore Romano: è la prima donna a occuparsi di politica internazionale sul quotidiano della Santa Sede. Ha collaborato con importanti testate giornalistiche (Limes, RadioRai, Famiglia cristiana, Corriere della Sera, Il Riformista) e in particolare con uno dei maestri del giornalismo italiano, Sergio Zavoli. Attualmente si occupa di questioni culturali. Fausta Speranza ha vinto numerosi premi tra cui il Premio, assegnato dal Parlamento europeo, di Giornalismo europeo per la sezione Radio.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /