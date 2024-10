Unione europea: con InvestEu 218 miliardi di investimenti a favore delle imprese

A metà del suo ciclo di vita, InvestEu – programma di investimenti nato per agevolare un migliore accesso ai finanziamenti per le imprese di tutta Europa – ha fin qui sbloccato 218 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi, con il 90% della garanzia dell’Ue stanziata. Lanciato nel 2021, InvestEu unifica in un unico programma coeso 14 strumenti finanziari e iniziative precedentemente indipendenti “per dare un ulteriore impulso agli investimenti, all’innovazione e alla creazione di posti di lavoro in Europa”. Il programma è giunto quindi a metà della sua vita e la previsione è che entro il 2028 generi oltre 372 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi. Il programma – dice la relazione intermedia pubblicata dalla Commissione oggi – “aiuta a ridurre il divario di investimenti nelle priorità strategiche dell’Ue e a mobilitare investimenti pubblici e privati, fornendo un forte sostegno all’economia dell’Ue perché offre un’ampia e flessibile gamma di soluzioni finanziarie e di consulenza in tutti i principali settori politici dell’Ue”. “InvestEu ha già dimostrato di essere molto efficace nel colmare le lacune negli investimenti e nel mobilitare investimenti pubblici e privati che stimolano la nostra competitività e la nostra crescita, promuovendo innovazione e creazione di posti di lavoro”, ha segnalato il vicepresidente Valdis Dombrovskis. “Allineando gli investimenti privati con le priorità politiche, InvestEu offre un forte valore aggiunto europeo e massimizza l’impatto del denaro dei contribuenti dell’Ue a vantaggio delle nostre imprese e dei nostri cittadini”. Secondo il commissario all’economia Paolo Gentiloni, “il successo di InvestEu mostra la necessità di rafforzare ed espandere ulteriormente questa iniziativa”.

