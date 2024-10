Disagio adolescenti: Con i Bambini, per la campagna partecipativa “Non sono emergenza” 3 eventi. Il primo l’8 ottobre a Biella

(Foto Con i Bambini)

Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promuove sul tema del disagio degli adolescenti. Saranno realizzati tre eventi territoriali promossi da Con i Bambini, Acri, Fondazioni e Ordine dei giornalisti nell’ambito del Fondo per portare il tema del disagio degli adolescenti all’attenzione delle comunità educanti e del mondo dell’informazione.

Si parte da Biella l’8 ottobre con un incontro promosso da Con i Bambini, Acri, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e l’Ordine dei giornalisti del Piemonte. Tema dell’incontro sarà “Il disagio degli adolescenti: il racconto delle nuove generazioni. Il ruolo della comunità educante e quello dell’informazione”.

L’appuntamento che consentirà ai giornalisti di accedere a 5 crediti formativi si terrà dalle 10 alle 13 presso l’Auditorium città studi di Biella.

Dopo i saluti di Michele Colombo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, introdurranno i lavori Stefano Tallia, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte, e Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini.

Al dibattito, moderato da Federica Chilà, interverranno Fabrizio Minnella, Laura Galesi, Riccardo Venturi, Arianna Massimi, Vittorio Di Trapani, Chiara Compagno, Federica Collinetti, Vanessa Porelli, Sara De Carli, Ivano Maiorella.

Partendo dai dati, dalle buone pratiche e soprattutto dall’ascolto diretto di ragazzi e ragazze la campagna intende favorire una maggiore conoscenza e consapevolezza del fenomeno e promuovere il protagonismo delle nuove generazioni. “Operatori, educatori, insegnanti, amministratori locali, giornalisti contribuiscono, ognuno con competenze, esperienze e responsabilità differenti, a costruire e rappresentare una comunità educante – si legge in una nota -. I giornalisti hanno responsabilità educative nel loro lavoro, nella loro funzione sociale. La collaborazione con l’Ordine dei giornalisti è volta a costruire insieme un percorso di responsabilità e di formazione, consapevoli che l’informazione ha un ruolo centrale per la coesione sociale, la democrazia, la partecipazione. Tema centrale sarà quello della povertà educativa in Italia, con particolare attenzione al tema del disagio giovanile. Ansia, depressione, isolamento volontario, disturbi alimentari, bullismo, baby gang sono alcune declinazioni di un disagio più ampio che interessa ragazzi e ragazze”.

Le nuove generazioni tuttavia “non sono un’emergenza, ma una preziosa risorsa. Il disagio non può riguardare solo i giovani e le loro famiglie, ma interessa l’intera ‘comunità educante’: il mondo della scuola, del terzo settore e del privato sociale, le istituzioni, il mondo della cultura, dello sport e il mondo dell’informazione”.

Nel pomeriggio, inoltre, si svolgerà a Cascina Oremo l’incontro con le “comunità di pratiche” dei progetti sostenuti nel Nord Ovest. Le comunità di pratiche sono uno spazio rivolto ai professionisti e agli operatori coinvolti nei progetti, per creare sinergie e far emergere modelli e buone pratiche riproponibili anche nelle policy pubbliche.

Le tappe successive degli eventi territoriali legati alla campagna “Non sono emergenza” saranno il 15 ottobre a Cagliari e il 22 ottobre a Padova. Il 18-19-20 novembre, infine, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si terrà a Roma una tre giorni di incontri e di confronto con le comunità educanti, le istituzioni, le fondazioni, le organizzazioni del terzo settore e i ragazzi.