Mons. Antonio Pitta: vescovi Puglia, “cordoglio e vicinanza” ricordandone “con gratitudine il sapiente ministero perché la Parola di Dio fosse conosciuta ed amata”

Cordoglio e vicinanza della comunità ecclesiale pugliese per la morte di mons. Antonio Pitta, deceduto a Roma questa mattina. L’ha espressa l’arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale pugliese, mons. Giuseppe Satriano, a nome dei vescovi della Regione a mons. Giuseppe Giuliano, vescovo di Lucera-Troia.

Mons. Pitta, viene ricordato in una nota della Conferenza episcopale pugliese, già alunno del Seminario regionale pugliese di Molfetta e docente di Sacra Scrittura nel percorso di Licenza presso la Facoltà Teologica Pugliese, è stato uno dei massimi esperti di San Paolo e delle sue lettere, presidente dell’Associazione biblica italiana, consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede, preside emerito della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e docente ordinario di Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Lateranense di cui era stato pro-rettore fino al 2023.

Ricordandone con gratitudine il sapiente ministero perché la Parola di Dio fosse conosciuta ed amata, i vescovi pugliesi – conclude la nota – lo affidano all’abbraccio di Cristo, “nostra pace” (Ef 2,14).

