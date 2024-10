Diocesi: Savona, domani presentazione del progetto “Oltre le mura”, per sensibilizzare sulle problematiche del carcere

Mercoledì 2 ottobre dalle ore 16 alle 17.30 al Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4, sarà presentato il progetto “Oltre le mura”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia, promosso dalla diocesi di Savona-Noli e patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. L’iniziativa è proposta in particolare dal gruppo di lavoro Progetto Ultimi, nato nel 2022 e composto da volontari penitenziari formatisi con i corsi del Servizio per la Pastorale Scolastica diocesano. “Oltre le mura” – spiega la diocesi in un nota – intende coinvolgere i ragazzi sulle tematiche della giustizia e della legalità e sulla sensibilizzazione alle problematiche del carcere mediante incontri formativi, anche ai fini della prevenzione. Nel triennio gli studenti potranno utilizzare le ore di formazione ai fini del percorso P.C.T.O. (ex alternanza scuola-lavoro) e ai fini del percorso obbligatorio di orientamento. Il corso prevede lezioni frontali in orario scolastico con la partecipazione di esperti esterni, testimonianze, laboratori extracurricolari, la visione di film e la visita ad una struttura carceraria. All’incontro del 2 ottobre sono invitati i dirigenti scolastici, i docenti referenti all’orientamento, alla legalità, all’educazione alla cittadinanza attiva e all’educazione civica e tutti i docenti interessati ad intraprendere con i loro studenti un percorso di conoscenza delle tematiche del progetto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Aureliano Deraggi, responsabile della Pastorale Scolastica diocesana, al numero di cellulare 3477931556 o all’e-mail ufficio.scuola@diocesisavona.it).

