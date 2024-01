Diocesi: Torino, martedì 16 dibattito pubblico con l’arcivescovo Repole, il sindaco Lo Russo e il governatore Cirio

“Qual è il bene per Torino?”. Si concentrerà su questo tema il dibattito pubblico in programma nella serata di martedì 16 gennaio a Torino. Dalle 21, presso il Teatro San Giuseppe in via Andrea Doria 18, si confronteranno mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, Stefano Lo Russo, sindaco della Città, e Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

“L’incontro – viene ricordato in una nota dell’arcidiocesi – era stato preannunciato da mons. Repole lo scorso 21 dicembre, nel tradizionale incontro di fine anno con la stampa”. “Viviamo in contesti in cui c’è gente che perde il lavoro, fabbriche che chiudono…”, aveva affermato l’arcivescovo, “e questo nella vita concreta e reale delle persone ha un impatto drammatico”, ma non sempre è avvertito come un problema di tutta la comunità. Per il futuro del territorio, aveva proseguito mons. Repole, occorre un atteggiamento costruttivo, frutto degli sforzi congiunti di tutte le realtà istituzionali e associative e capace di vedere i tanti “germi di generosità” già presenti.

