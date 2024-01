Diocesi: Catania, il 13 gennaio convegno pubblico sullo stato dei grandi progetti infrastrutturali in Sicilia

“Infrastrutture e partecipazione” è il tema del convegno pubblico che si terrà sabato 13 gennaio 2024 alle ore 10,00 nel Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele II 121 a Catania. Il convegno, promosso dal “Cantiere per Catania” e dall’Ufficio per la Pastorale dei problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Catania in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà e con la Scuola Superiore di Catania è la seconda tappa del seminario annuale di formazione all’impegno sociale e politico. Nel corso del convegno verrà presentato il Rapporto “Sussidiarietà e governo delle infrastrutture” della Fondazione per la Sussidiarietà. A presentare il Rapporto sarà Lanfranco Senn, professore emerito di Economia regionale all’Università “Bocconi” di Milano. Introdurrà i lavori Claudio Sammartino, coordinatore del Cantiere per Catania. All’incontro interverranno: Enrico Trantino (sindaco di Catania), Alessandro Di Graziano (Commissario straordinario di governo per la Zes-Sicilia orientale), Salvatore Leone (direttore del Consorzio Ortofrutta Sicilia), Francesco Russo (professore di Ingegneria dei sistemi di mobilità sostenibile all’università “Mediterranea” di Reggio Calabria), Gianpiero Strisciuglio (amministratore delegato Rfi), Francesco Tornatore (cavaliere del lavoro e amministratore unico di Ntet). Concluderà i lavori Giorgio Vittadini (professore di Statistica, Università di Milano-Bicocca e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà).

