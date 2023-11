Parlamento Ue: approvato il bilancio 2024. “Fondi per affrontare le sfide globali, sostenere i giovani e la ricerca”

(Photo European Parliament)

Gli eurodeputati hanno approvato oggi in via definitiva, durante la plenaria di Strasburgo, il bilancio per il 2024 con 519 voti favorevoli, 79 contrari e 30 astensioni. Il Consiglio aveva già approvato l’accordo il 20 novembre. “In un accordo con gli Stati membri – spiega una comunicazione dell’Eurocamera – il Parlamento ha ottenuto ulteriori 666,5 milioni di euro per le sue priorità, oltre a quanto inizialmente proposto dalla Commissione nel suo progetto di bilancio”. I deputati “hanno aumentato i finanziamenti per i programmi e le politiche che sono fondamentali per affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina, le diverse sfide globali e sostenere i giovani, fra cui la categoria dei giovani agricoltori”. Inoltre, “i deputati hanno aumentato i finanziamenti per i programmi che contribuiscono alla ripresa post-pandemica, contrastano il fenomeno antisemitismo e intensificano gli sforzi verso la transizione giusta, in linea con le priorità del Parlamento”. I finanziamenti aggiuntivi ottenuti dai deputati includono 250 milioni di euro per gli aiuti umanitari; 150 milioni per lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (il programma europeo globale); 85 milioni per Orizzonte Europa; 30 milioni per Meccanismo per collegare l’Europa, il fondo dedicato alle infrastrutture di trasporto; 60 milioni per Erasmus+; 20 milioni per il programma Life; 20 milioni per i giovani agricoltori; 10 milioni per il meccanismo di protezione civile dell’Ue e infine 10 milioni per la mobilità militare.