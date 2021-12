Papa in Grecia: mons. Kontidis (Atene), “grazie per tutto quello che fa per la Chiesa nel mondo”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La sua presenza ci fa sentire e riconoscere che siamo uniti con la Chiesa universale come un corpo in Cristo, con i fedeli di ogni parte del mondo. Questo succede in ogni Messa, ma oggi lo viviamo in modo speciale, perché vediamo in Lei l’unità e l’universalità della Chiesa”. Così mons. Theodoros Kontidis, arcivescovo di Atene e amministratore apostolico “ad nutum Sanctae Sedis” di Rodi, ha salutato il Papa, al termine della Messa da lui presieduta alla Megaron Concert Hall di Atene. “La ringraziamo di cuore, perché è venuto presso di noi”, ha proseguito il presule: “La ringraziamo per la celebrazione della Santa Messa insieme. La ringraziamo per tutto quello che fa per la Chiesa nel mondo e per il suo insegnamento che ci incoraggia a seguire la via di Gesù. Preghiamo per Lei affinché il Dio Santo le dia coraggio e luce per guidare il popolo di Dio nella via del Vangelo”.