Papa in Grecia: messa ad Atene, “domani lascerò la Grecia, ma non lascerò voi!”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Domani lascerò la Grecia, ma non lascerò voi! Vi porterò con me, nella memoria e nella preghiera. E anche voi, per favore, continuate a pregare per me”. Così il Papa, al termine della Messa alla Megaron Concert Hall di Atene, ha salutato la piccola comunità cattolica, che rappresenta circa l’1% della popolazione del Paese. “Al termine di questa celebrazione, desidero esprimere la mia gratitudine per l’accoglienza che ho ricevuto in mezzo a voi. Grazie di cuore! Efcharistó!”, l’omaggio di Francesco. “Dalla lingua greca – ha ricordato – è venuta per tutta la Chiesa questa parola che riassume il dono di Cristo: Eucaristia. E così per noi cristiani il ringraziamento è inscritto nel cuore della fede e della vita. Che lo Spirito Santo possa fare di tutto il nostro essere e agire un’Eucaristia, un rendimento di grazie a Dio e un dono d’amore ai fratelli”. Il Papa, infine, ha rinnovato la sua “sentita riconoscenza alle autorità civili e ai fratelli vescovi, come pure a tutti coloro che in diversi modi hanno collaborato a preparare e organizzare questa visita. Grazie a tutti!”. Al termine della Messa, il sindaco di Atene ha consegnato un’onorificenza al Papa.