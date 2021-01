Papa Francesco: Bruni, questa mattina a Santa Marta “ha fatto dono di una edizione particolare della Bibbia”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Questa mattina il Santo Padre ha fatto dono di una edizione particolare della Bibbia, realizzata per l’occasione, ad alcune categorie di persone, rappresentanti della varietà del Popolo di Dio, come comunicato nei giorni scorsi dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione”. Lo ha comunicato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Per via della sciatalgia, di cui si è data informazione ieri – ha aggiunto – la consegna è avvenuta a Casa Santa Marta, e non nella Basilica di San Pietro”.