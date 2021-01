Papa Francesco: ai giornalisti, “andare a vedere anche là dove nessuno vuole andare e testimoniare la verità”

“Domani pomeriggio pregheremo i Vespri, a conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, insieme con i rappresentanti delle altre chiese e comunità ecclesiali. Vi invito ad unirvi spiritualmente alla nostra preghiera”. Lo ha detto il Papa, al termine dell’Angelus di oggi, trasmesso in diretta streaming dalla biblioteca privata del Palazzo apostolico. “Oggi è anche la memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti – ha proseguito Francesco – ed è stato diffuso il messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali”. “Esorto tutti i giornalisti e comunicatori – l’appello – ad andare e vedere, anche là dove nessuno vuole andare e a testimoniare la verità”. Infine, il ricordo e la preghiera del Papa “va alle famiglie che fanno più fatica in questo periodo”: “Coraggio, andiamo avanti! Preghiamo per queste famiglie, e nella misura del possibile siamo a loro vicine”.