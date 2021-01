Papa Francesco: Angelus, prega per il senzatetto nigeriano morto di freddo in piazza San Pietro

“Lo scorso 20 gennaio è stato trovato morto per il freddo in piazza San Pietro un senzatetto nigeriano di 46 anni di nome Edwin. La sua vicenda si aggiunge a quella di tanti altri senzatetto deceduti a Roma nelle stesse drammatiche circostanze: preghiamo per lui”. Così il Papa, al termine dell’Angelus trasmesso in diretta streaming dalla Biblioteca privata del Palazzo apostolico. “Ci sia di motivo ispiratore – ha proseguito Francesco – quanto disse San Gregorio Magno dinanzi alla morte per freddo di un mendicante: quel giorno non si sarebbero celebrate messe perché era come un Venerdì Santo”. “Pensiamo a cosa ha sentito quest’uomo nel freddo, ignorato da tutti, abbandonato anche da noi”, l”invito del Santo Padre: “Preghiamo per lui”.