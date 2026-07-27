Incendi: Coldiretti Calabria, “quando brucia un’azienda agricola brucia un pezzo di Calabria”

“La testimonianza di Francesco De Bonis è il racconto drammatico di ciò che tanti agricoltori calabresi e cittadini stanno vivendo. Non stiamo parlando soltanto di ettari andati in fumo, ma della distruzione di anni di lavoro, investimenti, sacrifici familiari e identità territoriale. Quando un uliveto secolare o un vigneto vengono distrutti dalle fiamme, non si perde solo una produzione agricola: si cancella una storia che appartiene all’intera comunità. Ciò che brucia è un pezzo della nostra memoria comune, della nostra bellezza condivisa che, quando viene ferita, chiede a tutti noi di diventare più responsabili, più custodi, ma anche di avere il coraggio di denunciare”. È quanto dichiara Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria, commentando la vicenda dell’imprenditore agricolo Francesco De Bonis di Corigliano-Rossano. “Fa rabbia leggere – aggiunge – che, in appena due anni, un’azienda abbia dovuto subire incendi ripetuti, con la perdita di uliveti, vigneti e mezzi agricoli. Una pianta secolare non si sostituisce con un investimento economico e un vigneto distrutto richiede anni prima di tornare produttivo. Dietro ogni albero bruciato ci sono reddito, occupazione, paesaggio e presidio del territorio”. Coldiretti esprime “piena solidarietà a Francesco De Bonis e a tutti gli agricoltori colpiti. Le istituzioni competenti faranno piena luce sulle cause di questi eventi e nel contempo chiediamo che si rafforzino ulteriormente le attività di prevenzione, controllo e tutela del territorio. Non possiamo accettare che il lavoro di una vita venga cancellato dalle fiamme e che chi investe in Calabria debba convivere con la paura e l’incertezza”: gli agricoltori sono “i primi custodi dell’ambiente. Difendere le aziende agricole significa difendere la sicurezza del territorio, contrastare l’abbandono delle aree rurali e preservare il patrimonio produttivo e paesaggistico della nostra regione”. Coldiretti Calabria sarà “sempre al fianco di chi resiste, produce e continua a credere nella propria terra nonostante le difficoltà. Perché quando brucia un’azienda agricola non perde solo un imprenditore: perde l’intera Calabria che non si arrende e che insieme a Coldiretti con tua caparbietà non si arrenderà nemmeno stavolta”.

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