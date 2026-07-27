Ecumenismo: Camaldoli, al via stamattina la 62ª Sessione di formazione del Sae su “Chiese nella secolarizzazione”

(Foto Laura Caffagnini per il Sae)

È iniziata stamattina nella foresteria del Monastero di Camaldoli la 62ª Sessione di formazione ecumenica del Sae (Segretariato attività ecumeniche – aps) sul tema “Chiese nella secolarizzazione: una prospettiva ecumenica. Tu sei veramente un Dio misterioso (Is 45,15)”.

Fino al 1° agosto donne e uomini, teologi, pastori, laici di diverse confessioni cristiane ed esponenti del mondo ebraico e islamico rifletteranno e si confronteranno su presente e futuro della fede in un mondo che cambia. La sessione si articolerà in plenarie, laboratori, liturgie, meditazioni e momenti conviviali.

La prima giornata è iniziata con la preghiera ecumenica preparata dal gruppo misto liturgico che ha aperto sulla speranza evocata dal profeta Abacuc e nella lode del salmo 98, ricordando anche il contesto mondiale, le gioie e le sofferenze di tutte e tutti.

È seguito il saluto di dom Matteo Ferrari, priore di Camaldoli e priore generale della Congregazione camaldolese dell’ordine di San Benedetto: “Questa è una bella settimana per incontrarci tutti insieme, segnata dalla memoria liturgica di una ospitalità reciproca del Signore e degli amici che lo hanno ospitato a Betania. Vi auguro una buona settimana nella consapevolezza di essere accolti come ospiti e di sapere che anche noi ci sentiamo accolti da voi”.

Ha introdotto i lavori il teologo Simone Morandini, presidente del Sae dallo scorso ottobre, ringraziando tutti coloro che hanno collaborato e collaborano all’organizzazione dell’evento e alla Tavola valdese e alla Conferenza episcopale italiana che con i loro contributi sostengono le sessioni del Sae. Il presidente ha condiviso i saluti e gli auguri di chi non può partecipare, tra loro il cardinal Matteo Zuppi e Filomena Sacco e Gaia De Vecchi della presidenza dell’associazione dei Teologi morali. “Ci incontriamo in un tempo che è di guerra, di guerra che coinvolge tra l’altro le religioni e le Chiese in forme che non vorremmo vedere – ha detto -, tempo di fondamentalismi che devastano il Vangelo con ermeneutiche inaccettabili e favoriscono lacerazioni entro le chiese. Un tempo che è però anche, grazie a Dio, un tempo di dialogo”. Ricordando la sesta Conferenza mondiale di Fede e Costituzione, il rinnovo della Charta Oecumenica, il Simposio di Bari e il Patto tra le religioni di Roma, Morandini ha commentato: “Mi pare che in essi si disegna come una resistenza controculturale, un modo di dire pace in tempi difficili. Anche il nostro ritrovarci qui è espressione viva di tale resistenza: pur in mezzo a fatiche e difficoltà, condividere gioia dell’incontro, del dialogo e della ricerca, della lode al Signore”.

Nel 2026 ricorrono i sessant’anni della fondazione ufficiale del Sae, due anni dopo la prima sessione, che si tenne alla Mendola nel 1964. Rispetto a questo anniversario, Morandini ha ricordato le presidenze che lo hanno preceduto fino alla fondatrice, Maria Vingiani, e don Giovanni Cereti, testimone e protagonista, recentemente scomparso.