Scuola: Fidae, concluso a Ravenna il Campus estivo. Presentati i risultati dei gruppi di lavoro e il nuovo percorso per la qualifica di esperto antibullismo

Si è conclusa a Ravenna l’8ª edizione del Campus estivo Fidae, l’appuntamento nazionale di alta formazione promosso dalla Federazione degli istituti di attività educative, che dal 19 al 25 luglio ha riunito dirigenti scolastici, gestori, coordinatori didattici, docenti, segretari, laici, religiose e religiosi provenienti da tutta Italia.

L’edizione 2026, dal titolo “Siamo chiamati ad essere coreografi della speranza: disegniamo le nuove mappe educative”, ha rappresentato un’occasione di confronto sulle trasformazioni che stanno attraversando il mondo della scuola, con particolare attenzione al rapporto tra educazione, intelligenza artificiale, innovazione didattica e centralità della persona.

Nel corso della settimana si sono alternati interventi, laboratori e percorsi formativi che hanno affrontato le principali sfide della scuola contemporanea.

“Il Campus estivo Fidae non è semplicemente un appuntamento formativo, ma una comunità educativa che sceglie di camminare insieme. In questi giorni abbiamo riflettuto sull’intelligenza artificiale, sulle nuove tecnologie e sulle profonde trasformazioni che stanno attraversando la scuola, nella consapevolezza che la vera sfida non è rincorrere l’innovazione, ma governarla senza smarrire l’umano. Le tecnologie possono aiutarci a progettare, personalizzare e migliorare i processi educativi, ma non sostituiranno mai la relazione tra un insegnante e uno studente. Educare significa generare futuro, custodire la dignità di ogni persona, accompagnarne i talenti e le fragilità. È questo il compito della scuola cattolica e della Fidae: formare persone libere, responsabili e capaci di speranza, autentici “coreografi della speranza”, chiamati ogni giorno a disegnare nuove mappe educative senza perdere di vista ciò che conta davvero: la persona”, ha dichiarato la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich.

Tra i momenti più significativi anche l’incontro con mons. Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia, che ha sottolineato come “la speranza vada coltivata con coraggio, soprattutto nei momenti difficili, per chi lavora nel campo educativo, tenendo presente che i terreni sono tanti e diversi, ma noi dobbiamo continuare a seminare con fiducia sapendo che da qualche parte il terreno buono c’è e potrà produrre frutto”.

Da lunedì 20 luglio il Campus è stato anche il luogo di restituzione del lavoro svolto dai gruppi di studio della Fidae. Tra i risultati più significativi emersi dai gruppi di lavoro figura la nascita dell’Attestazione di esperto antibullismo, un nuovo percorso formativo che consentirà di conseguire la qualifica di docente esperto nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra Fidae e Anp Lazio, rappresenta un importante passo avanti nella formazione specialistica degli insegnanti e costituisce un esempio concreto di collaborazione tra scuole paritarie e scuole statali per la costruzione di competenze condivise su una delle emergenze educative più rilevanti del nostro tempo.

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