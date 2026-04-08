Diocesi: Termoli-Larino, domani in cattedrale la messa crismale che non si è celebrata nella Settimana Santa per l’emergenza maltempo

Dopo il rinvio dovuto all’emergenza maltempo in Basso Molise, verrà celebrata domani, giovedì 9 aprile, nella cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli, la messa crismale durante la quale i presbiteri rinnoveranno le promesse sacerdotali, verranno benedetti gli oli santi e consacrato il sacro crisma. A presiedere il rito, con inizio alle 18, sarà il vescovo Claudio Palumbo, che al termine nell’occasione consegnerà gli oli santi ai parroci e ai cappellani ospedalieri e dell’Hospice “Madre Teresa di Calcutta” di Larino.

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