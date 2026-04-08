Giornata bambini vittime: Meter, il 3 maggio torna in piazza San Pietro sul tema “Mai più soli”

(Foto Meter)

In piazza San Pietro, il 3 maggio, la 30ª edizione della Giornata Bambini vittime organizzata da Associazione Meter per difendere i minori da ogni forma di abuso e sfruttamento. L’edizione di quest’anno avrà come tema “Mai più soli”, riferito ai tanti bambini e adolescenti che non hanno un porto sicuro per essere aiutati e accompagnati, ma che oggi hanno ritrovato la vita. Un messaggio forte che attraversa l’intera giornata e che richiama alla responsabilità condivisa di difendere l’infanzia.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di ragazze e ragazzi, testimoni e testimonianze, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore, coinvolti in un momento di riflessione per affrontare la sfida della tutela dei minori, online e offline.

Nel corso dell’appuntamento verrà presentato un dossier inedito sull’ascolto dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. “Fragili voci” è il dossier del Centro ascolto Meter che raccoglie storie di abusi e di disagio psicologico e dati di studi e di sondaggi sviluppati attraverso il coinvolgimento delle scuole italiane e il contributo degli studenti e delle studentesse. Ciò consentirà di offrire ai lettori uno sguardo concreto e diretto sulle fragilità e sulle risorse delle nuove generazioni.

In occasione della 30ª edizione, è già pronta anche una pubblicazione speciale che raccoglie trent’anni di impegno della Giornata Bambini Vittime: dai messaggi dei Papi a quelli dei presidenti della Repubblica, fino alle testimonianze di quanti, da vicino e da lontano, hanno sostenuto la missione di Meter a favore dei più piccoli. Un percorso che attraversa anche le esperienze internazionali dell’Associazione, dal Congo con Butembo-Beni al Sud Sudan: segni di una presenza accanto ai bambini più vulnerabili nel mondo.

“La Giornata Bambini vittime è un monito per quanti stanno dalla parte dei minori, perché nessun bambino resti solo e senza tutela”, afferma il fondatore di Meter, don Fortunato Di Noto. Un impegno che l’Associazione porta avanti da quasi 40 anni nella lotta contro la pedofilia e la pedopornografia e nella tutela dei minori.

L’edizione inizierà la mattina del 3 maggio alle 10 presso piazza San Pietro e proseguirà alle 12 con il Regina Coeli di Leone XIV. Nel corso degli anni, i Papi, attraverso udienze e saluti speciali, hanno sempre rivolto una particolare vicinanza all’Associazione Meter.

Meter è da sempre impegnata nella promozione e nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in Italia e nel mondo. Attraverso report annuali e progetti, ha sviluppato collaborazioni con la Polizia postale, Ministeri, Agcom, per garantire un mondo più sicuro in rete, educando piccoli e grandi a viverci in modo consapevole.

Un impegno condiviso con bambini, bambine e adolescenti, nella convinzione che essere parte della loro vita, sin dall’infanzia, significhi comprendere quanto ci sia ancora da fare, concretamente, per loro.