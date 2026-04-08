Diocesi: Lungro, domani un incontro dedicato alla testimonianza di dom Hélder Câmara

Prosegue il ciclo di conferenze “Calabria, ponte di dialogo. Per una cultura dell’armonia e della pace nel Mediterraneo”, promosso dall’eparchia di Lungro insieme al Centro studi per l’Ecumenismo in Italia e alla Biblioteca ecumenica “Mons. Giovanni Stasi”. Il prossimo appuntamento è in programma domani, 9 aprile, alle 18 e sarà dedicato alla figura del vescovo brasiliano dom Hélder Câmara, impegnato a favore della pace. Al centro dell’incontro il tema “Parole e gesti di pace. La testimonianza di dom Hélder Câmara”. Interverrà Luiz Carlos Luz Marques, docente dell’Universidade Católica de Pernambuco (Recife), che offrirà una riflessione sul pensiero e sull’eredità spirituale del vescovo brasiliano. A introdurre i lavori Riccardo Burigana, direttore del Centro studi per l’Ecumenismo in Italia. L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale e formativo volto a promuovere una visione mediterranea fondata sul dialogo, sull’armonia e sulla costruzione della pace. Per partecipare all’incontro online è possibile richiedere il link Zoom all’indirizzo ecumenismo@lungro.chiesacattolica.it.

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