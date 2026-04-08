Libri: martedì 14 aprile esce “Come una stella nel cielo” di don Davide Banzato

(Foto ElectaKids, Gruppo Mondadori)

Martedì 14 aprile uscirà il nuovo libro di don Davide Banzato “Come una stella nel cielo” (ElectaKids, Gruppo Mondadori), con le illustrazioni di Serena Viola. “È un libro illustrato per bambini, ma nasce da una domanda che appartiene a ogni età: ‘Qual è il mio posto nel mondo?’ L’ho scritto perché fosse letto insieme, da adulti e bambini, come occasione di dialogo sulle domande più importanti della vita”, spiega il sacerdote.

Quando la luce si spegne e scende la notte, nascono domande che di giorno restano in silenzio. Anche nei momenti più bui, però, una piccola luce può accendersi. È quello che accade, nel libro, a un bambino affacciato al balcone, mentre contempla il cielo stellato. Si sente minuscolo davanti a quell’immensità. Si chiede chi sia, quale sia il suo posto, se la sua vita abbia un senso. Proprio lì, nel silenzio della notte, gli appare il suo angelo. Con parole semplici e luminose, lo prende per mano e lo accompagna in un viaggio sorprendente: alla scoperta di un disegno d’amore in cui ogni persona è come una stella nel firmamento, unica, necessaria, chiamata a brillare. Attraverso immagini poetiche ispirate ai Testi Sacri, don Davide Banzato dona un piccolo scrigno di spiritualità: un libro da regalare con amore ai bambini e alle bambine, ma capace di parlare in profondità anche agli adulti. Un dialogo delicato tra chi educa e chi cresce, che invita a riscoprire ciò che conta davvero: il legame invisibile tra il cielo e la terra, tra il cuore e l’eterno.