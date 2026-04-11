Veglia per la pace: Aosta, il vescovo Lovignana invita a vivere un momento di preghiera nelle odierne messe vespertine

Anche la diocesi di Aosta si unisce al Santo Padre nella supplica accorata per il dono della pace come chiesto nel giorno di Pasqua dallo stesso Leone XIV per far “udire il grido di pace che sgorga dal cuore” invitando tutti “a unirsi a me nella veglia di preghiera per la pace che celebreremo qui nella basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile”. Il vescovo di Aosta, mons. Franco Lovignana, rivolgendosi ai sacerdoti, ai superiori e alle superiore delle Comunità religiose così si è espresso: “L’invito che rivolgo a voi e ai fedeli delle vostre comunità è di vivere questo momento di preghiera per la pace in comunione con il Papa nella santa messa del sabato sera in tutte le nostre chiese. È la Domenica della Divina Misericordia che ci ricorda che solo da Gesù viene la salvezza del mondo: volgiamo a Lui lo sguardo e con fede preghiamo!”.

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